Депутат Европарламента раскритиковал резолюцию о России

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Принятие Европарламентом резолюции о признании России "государством – спонсором терроризма" подталкивает ЕС к войне с РФ, заявил депутат ЕП от Франции Тьерри Мариани.

Политик считает, что данной резолюцией Евросоюз вносит вклад в эскалацию конфликта вместо того, чтобы искать способы дипломатического урегулирования.

"После восьми месяцев конфликта мы обсуждаем уже девятый пакет санкций против России. И некоторые решили навесить на РФ позорную санкцию <...>. Что нам остается после того, как все санкции против Москвы исчерпаны? Остается война", – сказал он в видеообращении, опубликованном в Twitter.

По словам Мариани, инициаторы этой резолюции ставят желания президента Украины Владимира Зеленского выше интересов европейского народа. Он добавил, то только 5 из 27 стран приняли такое решение, однако Европарламент навязывает странам ЕС внешнюю политику, которая им не нравится.

23 ноября Европарламент принял не имеющую юридической силы резолюцию о признании России "государством – спонсором терроризма". В ЕП указали, что это связано с проведением специальной военной операции на Украине.

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