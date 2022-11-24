Захарова указала на низкий уровень образования депутатов Европарламента

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Депутатов Европарламента не волнует отсутствие в европейском законодательстве определения "государства – спонсора терроризма", которым они наделили Россию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее мнению, это связано с низким уровнем образования среди законодателей ЕС. В качестве примера она привела заявление министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, которая утверждала, что существуют страны, которые "находятся за сотни тысяч километров" от границ ФРГ, при этом длина окружности Земли всего около 40 тысяч километров.

"Кто в Европарламенте заседает? Вы понимаете уровень этих людей? <...> В Европарламент попадают люди, в том числе используя популистские технологии в рамках существующих электоральных систем. То есть там не прямо звезды высшего образования. <...> У них банальных нет представлений" – сказала Захарова в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале Россия 1.

23 ноября Европарламент на пленарной сессии в Страсбурге признал Россию "государством – спонсором терроризма" из-за проведения специальной военной операции на Украине. Документ поддержали 494 депутата, против проголосовали 58 человек. Еще 44 парламентария воздержались.

Как отметили после в Совете Федерации, резолюция ЕП не имеет никакого юридического значения. Сенатор Андрей Климов заявил, что Европарламент только "имитирует бурную антироссийскую деятельность". Подобные действия политик назвал агонией.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!