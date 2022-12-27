В ФРГ отказались поддерживать отношения с нынешней Россией

Фото: ТАСС/Florian Gaertner/picture alliance/photothek

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила о невозможности поддержания нормальных отношений между Берлином и нынешней Москвой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интервью политика румынскому телеканалу Digi24.

"Нам должно быть ясно: с этой Россией не может быть нормальных отношений", – сказала дипломат.

Она также подчеркнула, что Германия намерена ужесточать санкции против РФ до тех пор, пока продолжается конфликт на Украине. Бербок добавила, что Берлин будет поддерживать Киев столько, сколько потребуется, в том числе в вопросе гармонизации правовой системы Украины с целью ее дальнейшего вступления в ЕС.

В ходе интервью министр затронула и вопрос энергетической безопасности Германии. В этом контексте она напомнила о принятых страной законопроектах, которые предусматривают отказ от ископаемых видов топлива. Планируется, что к 2030 году 80% электроэнергии Германия будет получать из возобновляемых источников.

Ранее немецкое издание Die Welt заявило, что Германия может оказаться во власти Катара из-за отказа от российского газа.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!