Зеленский признал невозможность вступления Украины в НАТО во время боевых действий

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Украина не попадет в НАТО до завершения украинского конфликта, заявил президент страны Владимир Зеленский.

"Вступление в НАТО является лучшей гарантией безопасности для Украины. Мы не ищем замену НАТО, но мы понимаем, что ни одну страну Альянса мы не будем втягивать в войну. Поэтому мы не будем членами НАТО, пока идет эта война. Не потому что не хотим, а потому что это невозможно", – приводит ТАСС слова Зеленского.



Ранее Зеленский заявил, что планы Украины о вступлении в НАТО становятся все менее реализуемыми. При этом он призвал принять решение по вопросу вступления в Альянс на саммите НАТО в Вильнюсе в июле этого года.

Вместе с тем президент Франции Эммануэль Макрон выразил сомнение, что на предстоящем саммите страны НАТО решат вопрос о приеме Украины в Альянс. При этом он призвал послать необходимый сигнал России.

В НАТО сообщили об истощении запасов оружия