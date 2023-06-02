Зеленский заявил о "все более отдаленных" надеждах на членство Украины в НАТО

Фото: 123RF/palinchak

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надежды его страны на вступление в НАТО становятся "все более и более отдаленными". Об этом сообщает издание Agora.

Такое заявление политик сделал на саммите Европейского политического сообщества в Кишиневе.

"Мне жаль, что приходится выражать здесь свое разочарование от лица как солдат, сражающихся за свободу, так и народа", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что настало "время решений" и заявил, что на саммите Альянса, который пройдет в июле в Вильнюсе, решение о вступлении Украины в НАТО должно быть принято.

Ранее Зеленский назвал условие для посещения им июльского саммита НАТО. Он сообщил, что будет присутствовать на нем только при условии, что Украине будет предоставлена дорожная карта по вступлению в Альянс.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, в свою очередь, подчеркнул, что вопрос о членстве Украины в НАТО не может появиться на повестке июльского саммита. Он заявил, что в "закрытом кругу есть согласие" по данному вопросу и призвал не создавать иллюзии, "которые очевидным образом не будут осуществлены".

Шольц указал на несоответствие Украины для вступления в НАТО