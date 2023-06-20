Если НАТО не хочет заморозки конфликта на Украине, то "пусть воюет" – Лавров

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Если в НАТО выступают против заморозки конфликта на Украине, то "пусть воюют", заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров. Так дипломат прокомментировал недавнее заявление генсека Альянса Йенса Столтенберга, который отметил, что военно-политический блок не поддерживает прекращение боевых действий.

"Если НАТО устами Столтенберга в очередной раз заявляет о том, что они против заморозки, как они выражаются, конфликта на Украине, значит, они хотят воевать. Ну, пусть воюют!" – приводит слова Лаврова ТАСС по итогам заседания Совета министров иностранных дел стран – участниц ОДКБ.

Ранее генсек Североатлантического альянса сообщил, что НАТО выступает против заморозки конфликта на Украине и соглашений на условиях России.

Владимир Путин заявлял, что если страны Запада перестанут снабжать Украину оружием, то конфликт завершится переговорами. Российский лидер подчеркнул, что украинская сторона в таком случае сама захочет переговоров.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что хозяева украинского режима не дают начать переговорный процесс. По мнению российской стороны, Украина не готова к диалогу.



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