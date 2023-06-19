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16:21

Политика

Столтенберг заявил, что НАТО против заморозки конфликта на Украине

Фото: 123RF/palinchak

НАТО выступает против заморозки конфликта на Украине и соглашений на условиях российской стороны, пишет ТАСС со ссылкой на генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, который пребывает в Германии с рабочим визитом.

"Мы все хотим завершения этой войны, но справедливый мир не может включать заморозку конфликта и соглашение, продиктованное Россией", – заявил он.

Это первый комментарий Столтенберга после переговоров в Киеве и Москве представителей африканских государств, которые предложили мирный план по урегулированию украинского конфликта.

Вместе с этим он заявил, что саммит НАТО в Вильнюсе подведет Киев ближе к Альянсу. По словам генсека, встреча обеспечит Украине многолетнюю программу военных поставок.

17 июня главы шести стран Африки, в том числе Замбии, Коморских Островов, Сенегала и ЮАР, прибыли в Санкт-Петербург для встречи с Владимиром Путиным. В ходе переговоров президент РФ подчеркнул, что ценит заинтересованность африканских государств в поиске путей урегулирования ситуации на Украине.

На встрече делегация представила Путину мирную инициативу, которая состоит из десяти пунктов. Один из них содержит идею прекращения боевых действий.

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