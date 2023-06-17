Байден выступил против упрощенного вступления Украины в НАТО

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Президент США Джо Байден заявил, что США не станут облегчать путь Украины в НАТО, сообщает РИА Новости.

"Украина должна соответствовать тем же стандартам, чтобы быть частью НАТО, как и другие члены. <...> Мы не будем упрощать это (вступление в НАТО. – Прим. ред.) для них", – сказал Байден.

Ранее в СМИ сообщалось, что Байден готов упростить вступление Украины в НАТО. Речь идет об отмене действия Плана действий по членству (ПДЧ). Уточняется, что данное предложение выдвинул генсек Альянса Йенс Столтенберг на встрече с Байденом в Вашингтоне.

Программа ПДЧ была запущена в 1999 году, Украина подала заявку на членство в НАТО, которая не требует прохождения процедур программы.

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