12:04Политика
Столтенберг заявил, что не может назвать сроки вступления Украины в НАТО
Фото: 123RF/palinchak
Генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг заявил, что точные сроки вступления Украины в НАТО назвать в данный момент невозможно. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".
Он отметил, что Украина находится в разгаре боевых действий.
Украинский лидер Владимир Зеленский требует четких дат относительно дальнейшего вступления страны в НАТО, добавил Столтенберг.
"В то же время я полагаю, что невозможно назвать точные сроки", – сказал генсек Альянса.
Он подчеркнул, что все страны, входящие в состав НАТО, также заявят, что в данный момент приоритетной задачей является обеспечение победы Украины. В случае проигрыша Киева о членстве страны в Альянсе не будет речи.
Столтенберг добавил, что в преддверии саммита в Вильнюсе, который пройдет в июле, ведутся консультации по вопросу членства Украины, однако они еще не завершены.
Ранее замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква заявлял, что двадцать стран – членов НАТО поддержали идею вступления Украины в его состав.
По его словам, 10 июня в Киеве Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо подписали документ, по которому Оттава поддерживает вступление Украины в НАТО. До этого Украина подписала аналогичный документ с властями Румынии.
До этого Столтенберг заявлял, что если Украина не сможет одержать победу в конфликте с РФ, то обсуждение ее членства в Североатлантическом альянсе не будет иметь смысла.
Шольц указал на несоответствие Украины для вступления в НАТО
Читайте также