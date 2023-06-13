Столтенберг заявил, что не может назвать сроки вступления Украины в НАТО

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Генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг заявил, что точные сроки вступления Украины в НАТО назвать в данный момент невозможно. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

Он отметил, что Украина находится в разгаре боевых действий.

Украинский лидер Владимир Зеленский требует четких дат относительно дальнейшего вступления страны в НАТО, добавил Столтенберг.

"В то же время я полагаю, что невозможно назвать точные сроки", – сказал генсек Альянса.

Он подчеркнул, что все страны, входящие в состав НАТО, также заявят, что в данный момент приоритетной задачей является обеспечение победы Украины. В случае проигрыша Киева о членстве страны в Альянсе не будет речи.

Столтенберг добавил, что в преддверии саммита в Вильнюсе, который пройдет в июле, ведутся консультации по вопросу членства Украины, однако они еще не завершены.

Ранее замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква заявлял, что двадцать стран – членов НАТО поддержали идею вступления Украины в его состав.

По его словам, 10 июня в Киеве Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо подписали документ, по которому Оттава поддерживает вступление Украины в НАТО. До этого Украина подписала аналогичный документ с властями Румынии.

До этого Столтенберг заявлял, что если Украина не сможет одержать победу в конфликте с РФ, то обсуждение ее членства в Североатлантическом альянсе не будет иметь смысла.



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