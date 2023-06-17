Байден готов упростить вступление Украины в НАТО – СМИ

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Президент США Джо Байден не против отмены Плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО для Украины. Об этом со ссылкой на источник сообщает CNN.

Программа ПДЧ была запущена в 1999 году, Украина подала заявку на членство в НАТО, которая не требует прохождения процедур программы.

В CNN отмечают, что отмена ПДЧ для Украины облегчит ее вступление в НАТО. Уточняется, что данное предложение выдвинул генсек Альянса Йен Столтенберг на встрече с Байденом в Вашингтоне.

При этом ранее Столтенберг заявил, что если Украина не сможет одержать победу в конфликте с РФ, то обсуждение ее членства в Североатлантическом альянсе бессмысленно. По его словам, в случае проигрыша Украина уже не будет независимым суверенным демократическим государством.

Столтенберг также сообщал, что точные сроки принятия Украины в НАТО назвать невозможно, поскольку страна находится в разгаре боевых действий.



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