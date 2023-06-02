Песков объяснил призывы принять Украину в НАТО ее неготовностью к переговорам

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Призывы украинских властей принять страну в НАТО говорят о неготовности и неспособности Киева решить проблемы путем переговоров. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы с сожалением констатируем, что подобные заявления говорят о неготовности, нежелании, неспособности киевского режима решать существующие проблемы за столом переговоров", – прокомментировал он слова Владимира Зеленского о том, что Украина ожидает приглашения в НАТО в этом году.

Представитель Кремля заявил, что в условиях, когда Россия намерена добиваться выполнения своих задач и обеспечения безопасности, расширение Альянса и вступление в него Украины исключено.

Вместе с тем он обратил внимание на подконтрольность НАТО США. По его словам, организацией управляет именно Вашингтон, а государства ЕС выполняют функции "послушных инструментов в оркестре".

До этого Зеленский заявил, что надежды о вступлении Украины в НАТО становятся для него все более отдаленными. Политик подчеркнул, что ему жаль выражать разочарование от военных и украинского народа. Однако, уточнил Зеленский, Украина все же надеется на свое принятие в Альянс по итогам саммита НАТО в Вильнюсе 11–12 июля.



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