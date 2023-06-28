14:29Политика
Зеленский выразил уверенность, что Украина станет кандидатом на вступление в НАТО
Фото: depositphotos/Alexandra_Strekoza
Украина обязательно станет кандидатом на вступление в Североатлантический альянс, считает украинский лидер Владимир Зеленский. С таким заявлением он выступил в Верховной раде.
"Украина стала кандидатом в ЕС, то же самое будет и в ситуации с НАТО", – передает ТАСС его слова.
Ранее премьер Бельгии Александер де Кро заявил, что Украина "когда-нибудь" станет частью НАТО, а на данный момент Киеву необходимо оказывать поддержку.
До этого канцлер Германии Олаф Шольц рассказал, что украинские власти признали отсутствие шансов вступить в Североатлантический альянс в ближайшее время. По его словам, власти Киева сами сообщили, что о вступлении в НАТО не может быть и речи, пока конфликт на Украине не будет окончен.
Шольц указал на несоответствие Украины для вступления в НАТО
Читайте также