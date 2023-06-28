Зеленский выразил уверенность, что Украина станет кандидатом на вступление в НАТО

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Украина обязательно станет кандидатом на вступление в Североатлантический альянс, считает украинский лидер Владимир Зеленский. С таким заявлением он выступил в Верховной раде.

"Украина стала кандидатом в ЕС, то же самое будет и в ситуации с НАТО", – передает ТАСС его слова.

Ранее премьер Бельгии Александер де Кро заявил, что Украина "когда-нибудь" станет частью НАТО, а на данный момент Киеву необходимо оказывать поддержку.

До этого канцлер Германии Олаф Шольц рассказал, что украинские власти признали отсутствие шансов вступить в Североатлантический альянс в ближайшее время. По его словам, власти Киева сами сообщили, что о вступлении в НАТО не может быть и речи, пока конфликт на Украине не будет окончен.



Шольц указал на несоответствие Украины для вступления в НАТО