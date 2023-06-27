Премьер Бельгии пообещал Украине членство в НАТО "когда-нибудь"

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Премьер Бельгии Александер де Кро заявил, что Украина "когда-нибудь" станет частью НАТО, а на данный момент Киеву необходимо оказывать поддержку. Об этом сообщает РИА Новости.

"Все мы уверены, что Украина когда-нибудь станет частью НАТО… Вопрос состоит в том, что нам необходимо делать в ожидании: оказывать политическую поддержку, чтобы продолжать обсуждение присоединения, и предоставить необходимые гарантии безопасности", – заявил он на встрече ряда лидеров Альянса.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что украинские власти признали, что сейчас у страны нет шансов вступить в Североатлантический альянс. Власти Киева сами сообщили, что о вступлении в НАТО не может быть и речи, пока конфликт на Украине не окончен, пояснил канцлер.

До этого в МИД РФ заявили, что для мирного процесса Украина должна отказаться от вступления в НАТО и ЕС. В ведомстве подчеркнули, что урегулирование конфликта возможно только при условии прекращения боевых действий ВСУ и поставок Западом вооружения Киеву.

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