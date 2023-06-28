Кулеба пожаловался, что Украина получила приглашения лишь на поля саммита НАТО

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Украина получила приглашение принять участие только во встрече "на полях" саммита НАТО в Вильнюсе. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью CNN.

"Мы получили приглашение, но не на сам саммит, а принять участие в совете НАТО-Украина, который пройдет на полях саммита", – заявил он.

Политик посетовал на отсутствие в НАТО однозначной позиции касательно членства Украины в Альянсе. По его словам, некоторые страны считают, что приглашение Киева в объединение приведет к эскалации конфликта.

Кулеба заявляет, что на данный момент имеются все условия для приглашения Украины в НАТО. По его словам, если Альянс "не примет сильного решения" по этому поводу, то "возобладает логика страха".

Ранее в МИД РФ заявили, что для мирного процесса Украина должна отказаться от вступления в НАТО и ЕС. В ведомстве подчеркнули, что урегулирование конфликта возможно только при условии прекращения боевых действий ВСУ и поставок Западом вооружения Киеву.

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