Столтенберг заявил, что победа Украины является условием дискуссии о ее членстве в НАТО

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Победа Украины в конфликте с Россией – условие для любой дискуссии о членстве Киева в НАТО. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на генерального секретаря Альянса Йенса Столтенберга.

"Самая срочная задача сейчас – это сделать так, чтобы Украина победила как суверенное государство", – сказал он на пресс-конференции по итогам встречи в Брюсселе с премьер-министром Эстонии Каей Каллас.

Ранее премьер Бельгии Александер де Кро заявил, что Украина "когда-нибудь" станет частью НАТО. На данный момент, по мнению политика, Киеву необходимо оказывать поддержку.

В мае президент Украины Владимир Зеленский потребовал, чтобы Североатлантический альянс дал четкий сигнал о вступлении Украины в НАТО в будущем. При этом он подчеркнул, что понимает невозможность страны войти в Альянс в период войны.

Шольц указал на несоответствие Украины для вступления в НАТО