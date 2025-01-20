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20 января, 05:43

Происшествия

Опасность атаки БПЛА объявлена в Татарстане

Фото: 123RF/boscorelli

Опасность атаки беспилотников объявлена на территории Татарстана. Об этом сообщается в приложении МЧС России.

Местных жителей призвали по возможности оставаться дома и не подходить к окнам.

Ночью 20 января силы ПВО уничтожили два беспилотника над территорией Калужской области. Один дрон был сбит на окраине Калуги, второй – на территории Перемышльского района. Предварительно, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет.

Кроме того, накануне две украинские ракеты были сбиты в небе над Курской областью. В оперштабе региона поблагодарили российских бойцов ПВО за проделанную работу.

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