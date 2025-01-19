ПВО сбили два БПЛА за ночь над Белгородской и Брянской областями

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Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили за ночь два украинских беспилотника над Брянской и Белгородской областями, сообщила пресс-служба Минобороны России.

При этом данные о типе беспилотников и подробности случившегося не приводятся. Также не опубликована информация о пострадавших и разрушениях.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) также пытались атаковать Брянскую область в ночь на 18 января. Тогда российские военные сбили над регионом два беспилотника самолетного типа. В результате случившегося никто не пострадал.

Вместе с тем в течение дня ПВО сбили 11 дронов над территорией Крыма и акваторией Черного моря. Об уничтожении трех беспилотников стало известно в районе 21:40, еще 8 БПЛА были уничтожены около 22:30.