Две ракеты ВСУ сбиты в небе над Курской областью

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Две украинских ракеты сбиты в небе над Курской областью 19 января, сообщается в телеграм-канале регионального оперативного штаба.

Сообщение о ликвидации первой ракеты опубликовано в 16:23 по московскому времени, второй – в 17:15. В оперштабе поблагодарили российских бойцов ПВО за проделанную работу.

Между тем СК России возбудил уголовное дело по факту убийства ВСУ мирных жителей села Русское Поречное Суджанского района Курской области. Правоохранители выяснили, что в январе 2025 года украинские военные, находясь в этом населенном пункте, убили по меньшей мере семерых мирных граждан, которые пытались скрыться от них в подвале жилого дома.

В рамах дела организовало предварительное следствие, в ходе которого установят и привлекут к ответственности виновных.