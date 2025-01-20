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00:16

Происшествия

Два беспилотника уничтожены над Калужской областью

Фото: Министерство обороны РФ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два беспилотника над территорией Калужской области. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Владислав Шапша.

Один дрон был сбит на окраине Калуги, второй – на территории Перемышльского района. Предварительно, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет. Оперативные группы работают на месте происшествия.

Ранее пожар произошел на территории промышленного предприятия в Людинове Калужской области после атаки беспилотника. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Еще одна атака украинских БПЛА произошла до этого в Запорожской области. В результате случившегося пострадали волонтеры из Ставропольского края, их доставили в больницу с различными травмами.

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