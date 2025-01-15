Пожар произошел на нефтебазе в Воронежской области после падения БПЛА

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Возгорание произошло на территории нефтебазы в одном из районов Воронежской области в результате падения нескольких беспилотников. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава региона Александр Гусев.

Предварительно, при воздушной атаке никто не пострадал. На месте уже работают оперативные службы. Гусев добавил, что держит ситуацию на личном контроле. В Воронежской области сохраняется режим опасности атаки дронов.

Ранее украинские беспилотники нанесли удары по Саратову и Энгельсу. В результате атаки в обоих городах повреждения получили два предприятия.

Позже власти региона сообщили о ликвидации открытого горения на местном предприятии. В результате произошедшего никто не пострадал. В Энгельсе также ввели режим ЧС межмуниципального уровня в связи с пожаром на предприятии.