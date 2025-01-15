ПВО сбила за ночь три украинских БПЛА над двумя регионами России

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Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 15 января уничтожили три беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Россией, сообщает Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве уточнили, что из трех ликвидированных БПЛА два беспилотника сбили над Белгородской областью, еще один – над Тамбовской.

Между тем вечером 14 января российские средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Орловской, Белгородской и Липецкой областями. По данным Минобороны, дроны ВСУ были сбиты в период с 20:00 до 22:00 по московскому времени.

На месте падения беспилотников в Липецкой области уже работают оперативные службы. Власти региона также призвали местных граждан не размещать в сети фото и видео, связанные с последствиями атак дронов или их пролетов.