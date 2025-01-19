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19 января, 21:59

Транспорт

Резервный борт с пассажирами вернувшегося в Шереметьево самолета вылетит ночью

Фото: dushlik

Резервный самолет с пассажирами борта авиакомпании "Россия", который вернулся в аэропорт Шереметьево по технической причине, вылетит в Саранск после 22:00 по московскому времени. Об этом ТАСС сообщил авиаперевозчик.

Воздушное судно, следовавшее в Саранск, вернулось в Шереметьево из-за сработавшего сигнала неисправности шасси, рассказывали в экстренных службах. На борту находилось 72 пассажира и шесть членов экипажа. Посадка самолета в столичном аэропорту прошла штатно.

До этого борт, который следовал в Ереван, экстренно сел аэропорту Минеральных Вод. Предварительно, аварийная посадка прошла из-за неисправности системы кондиционирования. Пострадавших, как уточнили главке МЧС РФ по Ставропольскому краю, нет.

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