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20 января, 11:38

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В Казани устраняют последствия атаки украинских беспилотников

Два беспилотника ВСУ сбили утром над Татарстаном

Фото: 123RF/tsuneo

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России утром 20 января сбили два украинских беспилотника над Татарстаном, сообщает RT со ссылкой на Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве уточнили, что БПЛА противника были уничтожены в период с 06:00 до 07:00 по московскому времени.

Дроны попытались нанести удар по промышленным предприятиям в Казани, однако все беспилотники были уничтожены. Жертв и разрушений нет, уточняли в пресс-службе главы Татарстана Рустама Минниханова.

В аэропорту Казани вводили ограничения на прием и выпуск самолетов. Позже они были сняты.

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