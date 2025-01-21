Силы ПВО отражают атаку украинских беспилотников в Смоленской области

Фото: Министерство обороны РФ

Средства ПВО отражают атаку украинских беспилотников в Смоленской области. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Василий Анохин.

Глава области призвал местных жителей сохранять спокойствие, избегать открытых пространств и не подходить к окнам. Анохин также напомнил, что не следует приближаться к обломкам сбитых дронов.

Вечером 20 января силы ПВО обнаружили и уничтожили несколько беспилотников в Лискинском районе Воронежской области. В результате падения одного из дронов на территорию нефтебазы произошло возгорание.

Еще одна атака ВСУ произошла в поселке Коренево Курской области. В результате артиллерийского обстрела один из местных жителей получил многочисленные осколочные ранения.

