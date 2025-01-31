Силы ПВО уничтожили за ночь 49 беспилотников над регионами РФ

Фото: министерство обороны РФ

Средства ПВО перехватили и уничтожили в общей сумме 49 украинских беспилотников над российскими регионами в ночь на 31 января. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Больше всего дронов – 25 аппаратов – было уничтожено над Ростовской областью. 8 БПЛА сбили в Волгоградской области, 6 – в Курской области, 4 – в Ярославской области, а также по 2 беспилотника в Белгородской, Воронежской областях и Краснодарском крае.

В Ярославской области на месте падения обломков БПЛА не выявлено разрушений. Также в регионе обошлось без пострадавших среди мирных жителей.

В Воронежской области один из сбитых БПЛА упал на проезжающий по трассе автомобиль – водитель получил ранение ноги. Ему уже оказали необходимую помощь. Также зафиксированы различные повреждения жилых домов и одного предприятия в Воронеже.

При атаке беспилотников в Ростовской области пострадавших не выявили. Вместе с тем в Красносулинском районе, около хутора Грачев, после падения обломков беспилотника на опору ЛЭП произошел обрыв электропроводов.