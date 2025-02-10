Трамп отказался раскрыть детали своих контактов с Путиным

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Президент США Дональд Трамп отказался раскрыть детали своих контактов с Владимиром Путиным. Об этом со ссылкой на журналистский пул Белого дома пишет РИА Новости.

"Президент отказался конкретизировать, когда и как часто он общался с Путиным", – передали корреспонденты, находящиеся на борту президентского самолета.

На уточняющий вопрос о том, сколько раз общались главы государств, Трамп заявил, что лучше промолчит. Кроме того, глава Белого дома сообщил, что встретится с российским президентом "в подходящее для этого время".

Трамп ранее сообщал, что говорил по телефону с российским лидером на тему урегулирования конфликта на Украине. Дату и подробности переговоров он не стал уточнять.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не смог подтвердить или опровергнуть разговор Путина и Трампа. Он добавил, что в условиях множественности контактов между двумя странами ему может быть что-то неизвестно.

