Советник президента США Уолтц не подтвердил и не опроверг беседу Трампа и Путина

Фото: ТАСС/AP/House Select Committee

Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц избежал прямого ответа на вопрос о том, состоялся ли телефонный разговор между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Об этом пишет ТАСС.

"Я не буду комментировать это раньше, чем это сделает президент. Безусловно, сейчас ведется множество деликатных переговоров", – заявил Уолтц.

Он также подчеркнул, что Трамп намерен способствовать урегулированию конфликта на Украине и готов использовать для этого различные меры, включая налоги, тарифы и санкции.

Помощник американского президента добавил, что на следующей неделе в Европу отправятся госсекретарь США Марко Рубио, глава Пентагона Пит Хегсет и спецпосланник США по Украине Кит Келлог. По словам Уолтца, они будут обсуждать детали урегулирования этого конфликта, и это означает, что "обе стороны должны будут сесть за стол переговоров".

Ранее Трамп сообщал, что уже говорил по телефону с российским лидером на тему урегулирования конфликта. Дату и подробности переговоров он не стал уточнять.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не смог подтвердить или опровергнуть разговор Путина и Трампа. Он добавил, что в условиях множественности контактов между двумя странами ему может быть что-то неизвестно.

