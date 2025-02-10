Трамп исключил возвращение палестинцев в сектор Газа

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Президент США Дональд Трамп заявил, что его план по восстановлению сектора Газа исключает возможность возвращения палестинцев туда. Для них возведут новые безопасные места, отметил глава Белого дома в интервью телеканалу Fox News.

"Если они вернутся сейчас, пройдут годы, прежде чем там снова можно будет жить", – сказал он, подчеркнув, что в настоящее время Газа не пригодна для жизни.

По словам Трампа, он рассматривает управление анклавом в качестве инвестиционного проекта.

"Временно это было бы под нашим контролем. Думайте об этом как о проекте недвижимости для будущего. Это будет прекрасный участок земли", – сказал лидер страны.

Американский президент также указал, что намерен построить для палестинцев новые территории вдали от конфликта.

Ранее Трамп заявлял, что Израиль мог бы передать США сектор Газа после завершения конфликта. При этом палестинцев планируется переселить в более безопасные и красивые места в регионе. Затем Штаты начнут один из "величайших проектов недвижимости" в Газе.

В свою очередь, в ООН назвали этот план незаконным. Председатель независимой комиссии, созданной Советом ООН по правам человека (СПЧ), Нави Пиллэй отметила, что нынешний президент США крайне плохо разбирается в вопросах международного права.

