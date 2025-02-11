11 февраля, 16:44Происшествия
Минздрав Газы заявил о 92 погибших с начала прекращения огня
Фото: AP/Ariel Schalit
92 человека погибли из-за израильских обстрелов в анклаве с момента начала действия соглашения о прекращении огня. Об этом сообщил Минздрав Газы, передает РИА Новости.
Кроме того, гендиректор палестинского ведомства Мунир аль-Барш уточнил, что более 820 человек получили ранения.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС вступило в силу 19 января. В рамках сделки движение передало Красному Кресту израильских заложниц. В свою очередь, Израиль выпустил из тюрем 200 палестинских заключенных.
Уже 8 февраля на территорию Израиля прибыли три освобожденных из сектора Газа заложника. Также началась процедура освобождения палестинских заключенных из израильских тюрем. Всего в обмен на возвращение заложников из Газы планируется выпустить 183 человека.
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