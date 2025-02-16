Мать отпущенного из Газы Труфанова заявила, что похитители прострелили ему ноги

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Россиянину Александру Труфанову, который был накануне освобожден из плена ХАМАС, прострелили обе ноги. Об этом рассказала мать заложника Елена, ее слова передает портал Ynet.

Женщина назвала чудом, что ее сын может стоять и ходить.

"Слава Богу, что Саша вернулся здоровым и целым. Это является большой радостью и облегчением", – добавила мать освобожденного россиянина.

Женщина также поблагодарила Всевышнего за то, что она дожила до того момента, когда ее сын был освобожден. Мать россиянина напомнила, что Труфанов провел около 500 дней в плену у палестинского движения ХАМАС.

Кроме того, она поблагодарила российскую сторону, в том числе посла РФ в Израиле Анатолия Викторова, за усилия по освобождению своего сына. Женщина призвала правительство РФ продолжать работу по освобождению уроженца Донбасса Максима Харкина и всех остальных заложников.

В субботу, 15 февраля, Труфанов был освобожден после 500 дней в плену у палестинских радикалов в секторе Газа. Группировка заявляла, что освобождение россиянина состоялось в рамках принятого с Израилем соглашения.

Официальный представитель МИД Мария Захарова выразила признательность палестинской стороне, а также катарским и египетским партнерам за помощь в разрешении ситуации с российским заложником.

Посол РФ в Тель-Авиве вручил освобожденному из сектора Газа россиянину новый паспорт. Во встрече участвовала мать Труфанова, которая также была освобождена в ноябре 2023 года.

