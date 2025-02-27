Силы ПВО уничтожили ночью 19 беспилотников над российскими регионами

Фото: министерство обороны РФ

Российские средства ПВО уничтожили 19 украинских беспилотников над регионами РФ в ночь на 27 февраля. Об этом сообщили в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что 12 БПЛА уничтожили в Орловской области, по три дрона – в Курской и Белгородской областях и еще один беспилотник – над Крымом.

В Белгородской области атаке беспилотников подвергся город Грайворон. При сбросе взрывного устройства с дрона на автомобиль погиб мирный житель. Мужчина скончался от полученных ран на месте до приезда скорой помощи. Еще один человек в результате атаки БПЛА получил множественные осколочные ранения головы, спины, рук и ног. Его доставили в городскую больницу Белгорода.