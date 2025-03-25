Сенатор Чижов: заявление после переговоров России и США не приняли из-за Украины

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Отсутствие совместного заявления делегаций США и России по завершении переговоров в Эр-Рияде связано с позицией Украины. Об этом зампред оборонного комитета Совфеда РФ Сергей Чижов сообщил в эфире телеканала "Россия 24".

"Они сидели 12 часов и вроде бы согласовали совместное заявление, которое, однако, не было принято из-за позиции Украины, это тоже весьма характерно и симптоматично", – объяснил он.

Чижов подчеркнул, что точных данных о содержании диалога делегаций пока нет, и призвал дождаться официального объявления данных. Между тем значение переговоров он оценил как положительное.

Встреча состоялась 24 марта. В ходе переговоров были затронуты темы возможных линий разграничения между Россией и Украиной, контроля США над АЭС, а также безопасности судоходства в Черном море.

Итоги диалога переданы в Москву и Вашингтон, где их анализируют. При этом в ближайшее время содержание встречи оглашаться не будет, так как контакты имели технический характер, уточнял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что на переговорах прежде всего обсуждались вопросы безопасного судоходства на Черном море. По словам дипломата, российская сторона выступает за возобновление черноморской инициативы в более приемлемой для всех сторон форме.

При этом Москва не может на слово верить президенту Украины Владимиру Зеленскому в этом вопросе, подчеркнул Лавров.

