В Алма-Аты задерживаются рейсы из-за снегопада

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

В аэропорту Алма-Аты рейсы прибывают и отправляются с опозданием из-за сильного снегопада, который мешает противообледенительной обработке самолетов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиакомпании Air Astana.

Пассажирам рекомендовали проверять информацию о статусе рейсов на сайте авиакомпании перед отправлением в аэропорт. Согласно данным агентства, рейс, который должен был отправиться в Шымкент, задерживается на 13 часов. Изначально он должен был вылететь в 09:50 по местному времени (07:50 по московскому времени), но теперь вылет запланирован на 23:10 (21:10 по московскому времени).

Рейс той же авиакомпании, направляющийся в Душанбе, задерживается на 15 часов – до 06:00 по местному времени (04:00 по московскому времени) понедельника, 16 декабря. Изначально вылет был запланирован на 14:40 по местному времени (12:40 по московскому времени) воскресенья, 15 декабря.

На данный момент отмечается задержка девяти рейсов на вылет и пятнадцати на прибытие. В том числе на 27 минут задерживается прибытие самолета из московского аэропорта Шереметьево.

По прогнозам синоптиков, снегопад прекратится к 12:00 в понедельник.

Между тем в Москве прогнозируются метель и снежные заносы в понедельник, 16 декабря. При этом ветер будет дуть со скоростью 7–12 метров в секунду с порывами до 17 метров в секунду.

Снегопад может начаться уже предстоящей ночью. В городе температура будет колебаться в диапазоне от минус 6 до минус 4 градусов, а в области – от минус 8 до минус 3 градусов.