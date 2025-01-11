Временные ограничения введены в аэропортах Ульяновска и Самары

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Работа аэропортов Ульяновска и Самары была временно ограничена в субботу, 11 января, сообщил в телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

На данный момент авиагавани не принимают и не выпускают гражданские самолеты. В частности, в Ульяновске ограничения начали действовать с 13:40 по московскому времени, а в Самаре – с 14:00.

Вместе с тем временные ограничения вводились в аэропорту Саратова. Они были сняты в 14:30 по московскому времени. За это время посадку на запасных аэродромах совершили два самолета, выполнявших рейсы в Саратов.

До этого аналогичные ограничения действовали в воздушных гаванях Казани, Нижнекамска и Ульяновска. Через некоторое время их отменили. В период действия мер безопасности на запасной аэродром в Уфе прилетели два самолета.