Временные ограничения введены на работу аэропортов Нижнекамска, Ижевска и Перми

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Временные ограничения введены на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Нижнекамска, Ижевска и Перми, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Он подчеркнул, что ограничения были введены для обеспечения безопасности полетов.

"Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет", – добавил Кореняко.

Накануне временные ограничения были введены в аэропорту Пулково. Это делалось для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Позже ограничения сняли.

По словам губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, в районе Лужской губы Финского залива были сбиты два украинских беспилотника. Один из дронов двигался через Псковскую область. Обломки второго БПЛА упали в лесном массиве. В результате атаки никто не пострадал, разрушений на земле также не произошло.

