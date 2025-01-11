11 января, 10:54Транспорт
Временные ограничения установлены на работу аэропорта Саратова
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В аэропорту Саратова объявили о временных ограничениях на прием и отправку воздушных судов. Соответствующая информация появилась в телеграм-канале представителя Росавиации Артема Кореняко.
Такие меры необходимы для обеспечения безопасности полетов, что является главным приоритетом, объяснил он.
До этого аналогичные ограничения действовали в воздушных гаванях Казани, Нижнекамска и Ульяновска. Через некоторое время их отменили. В период действия мер безопасности на запасной аэродром в Уфе прилетели два самолета.
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