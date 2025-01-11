Ограничения на работу аэропортов Казани, Нижнекамска и Ульяновска сняты

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска отменили временные ограничения на прием и отправку рейсов. Об этом рассказал официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

В период действия ограничений на запасной аэродром в Уфе прилетели два воздушных судна, которые следовали в Казань.

Ранее было объявлено о введении ограничений в трех аэропортах РФ. Они были необходимы, чтобы обеспечить безопасность полетов, объяснили в Росавиации.

