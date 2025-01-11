11 января, 08:51Транспорт
Ограничения на работу аэропортов Казани, Нижнекамска и Ульяновска сняты
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска отменили временные ограничения на прием и отправку рейсов. Об этом рассказал официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
В период действия ограничений на запасной аэродром в Уфе прилетели два воздушных судна, которые следовали в Казань.
Ранее было объявлено о введении ограничений в трех аэропортах РФ. Они были необходимы, чтобы обеспечить безопасность полетов, объяснили в Росавиации.
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