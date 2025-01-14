Ограничения на полеты сняты в аэропортах Калуги и Тамбова

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Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропортах Калуги и Тамбова. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов. Информация о каких-либо переносах авиарейсов или приземлениях самолетов на запасных аэродромах не приводится.

Помимо Калуги и Тамбова, аналогичные ограничения также были введены утром 14 января в авиагаванях Казани и Саратова. Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают меры для обеспечения безопасности полетов.

Ранее Сургутская транспортная прокуратура организовала проверку после вынужденной посадки самолета авиакомпании UTair, следующего рейсом ЮТ-715 по маршруту Москва – Дубай.