Временные ограничения введены на работу аэропорта Нижнекамска

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Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Нижнекамска, сообщил в телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

По словам представителя Росавиации, их ввели в 08:35 по московскому времени для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

Схожие запреты утром 14 января начали действовать и в авиагаванях Казани, Калуги, Саратова и Тамбова. На момент их введения экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимали все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Через час после ограничения были сняты в аэропортах Калуги и Тамбова. Их вводили для обеспечения безопасности полетов гражданских лайнеров. При этом информация о каких-либо переносах авиарейсов или приземлениях самолетов на запасных аэродромах не приводилась.

Немногим позже запрет распространился на авиагавани Пензы и Ульяновска.