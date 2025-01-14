14 января, 09:18Транспорт
Временные ограничения работы аэропорта Пензы сняты
Фото: depositphotos/Feverpitch
Временные ограничения работы аэропорта Пензы сняты, сообщила пресс-служба правительства региона, сославшись на директора авиагавани Юрия Осколкова
Таким образом, аэропорт вновь открылся на прием и выпуск самолетов.
Помимо пензенской авиагавани, ограничения вводились в аэропортах Ульяновска, Казани и Саратова. Также воздушные суда не принимает и не выпускает аэропорт Нижнекамска. Там ограничения начали действовать в 08:35 по московскому времени.
Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, подчеркивали в Росавиации.
В Пулково отменили несколько авиарейсов в Москву