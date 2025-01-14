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Временные ограничения работы аэропорта Пензы сняты, сообщила пресс-служба правительства региона, сославшись на директора авиагавани Юрия Осколкова

Таким образом, аэропорт вновь открылся на прием и выпуск самолетов.

Помимо пензенской авиагавани, ограничения вводились в аэропортах Ульяновска, Казани и Саратова. Также воздушные суда не принимает и не выпускает аэропорт Нижнекамска. Там ограничения начали действовать в 08:35 по московскому времени.

Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, подчеркивали в Росавиации.