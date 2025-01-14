Ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Уфы

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Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Уфы. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

Вместе с тем ограничения работы сняты в аэропорту Саратова. Они вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов, подчеркнул Кореняко.

Запрет в саратовской авиагавани начал действовать утром 14 января. Он также распространился на аэропорты Казани, Калуги и Тамбова. Спустя время ограничения были сняты в двух последних аэропортах.

Ограничения до сих пор действуют в аэропортах Нижнекамска, Ижевска, Ульяновска. Их ввели так же утром 14 января.