Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Саратова

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Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Саратова, заявил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

По его словам, работу в штатном режиме авиагавань начала в 10:30 по московскому времени. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов, отметил Кореняко. Он также указал на принятые необходимые меры со стороны экипажей лайнеров, авиадиспетчеров и службы аэропорта.

Запрет в саратовской авиагавани начал действовать утром 14 января. Он также распространился на аэропорты Казани, Калуги и Тамбова.

Через час после выпуска объявления ограничения были сняты в двух последних аэропортах. При этом информация о каких-либо переносах авиарейсов или приземлениях самолетов на запасных аэродромах не приводилась.

Немногим позже запрет ввели в Пензе, Ульяновске и Нижнекамске. В первом аэропорту их позднее сняли, но вместе с тем ввели в Ижевске.