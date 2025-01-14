Аэропорт Нижнекамска возобновил работу

Фото: nbc.aero/Рустем Кадыров

Аэропорт Нижнекамска начал работу в штатном режиме в 12:05 по московскому времени. Об этом в своем телеграм-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Воздушный причал не принимал и не отправлял авиарейсы с 08:35 для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

Схожие запреты утром 14 января начали действовать и в авиагаванях Казани, Калуги, Саратова и Тамбова. На момент их введения экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимали все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Позже ограничения были сняты в аэропортах Калуги и Тамбова. При этом информация о каких-либо переносах авиарейсов или приземлениях самолетов на запасных аэродромах не приводилась. Вместе с тем запрет распространился на авиагавани Пензы и Ульяновска, а также Саратова и Ижевска.