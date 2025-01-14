Ограничения на полеты сняты в аэропорту Ульяновска

Фото: телеграм-канал "Аэропорт Ульяновск"

В аэропорту Ульяновска с 11:00 по московскому времени сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

Ограничения вводились в целях обеспечения безопасности полетов воздушных судов, уточнил Кореняко. Сотрудники авиакомпаний, авиационные диспетчеры и работники аэропорта приняли все необходимые действия.

Сообщение о принятых ограничениях поступило в 07:24 14 января. Также они были наложены на аэропорт в Пензе, однако позднее их отменили.

Также утром вторника запрет наложили на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Казани, Калуги, Саратова и Тамбова. Через час после выпуска объявления ограничения были сняты в двух последних аэропортах. В аэродроме Саратова запрет сняли в 10:55.