Ограничения на полеты сняты в аэропортах Казани и Бугульмы

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В аэропортах Казани и Бугульмы в 12:05 были сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

"Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет", – отметил Кореняко.

Он также отметил, что в период действия ограничений на запасных аэродромах совершили посадку два самолета, выполнявших рейсы в Казань, и один самолет в Бугульму.

Утром 14 января в работе аэропортов Казани, Калуги, Саратова и Тамбова были введены временные ограничения для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

Позже ограничения были сняты в аэропортах Калуги и Тамбова. При этом информация о каких-либо переносах авиарейсов или приземлениях самолетов на запасных аэродромах не приводилась.

Кроме того, запрет распространился на авиагавани Пензы и Ульяновска, а также Саратова и Ижевска.