Ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропорту Ижевска

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Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в ижевском аэропорту. Об этом рассказал в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Информация о каких-либо переносах рейсов либо направлениях на запасные аэродромы пока не приводится.

Такие же ограничения были введены утром 20 января в аэропортах Казани и Нижнекамска. Подобные меры принимались для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

На территории республики Татарстан действовал режим опасности атаки беспилотников. В МЧС призвали жителей региона по возможности не выходить из дома и не подходить к окнам.

По данным Минобороны РФ, в ночь на 20 января над российскими регионами уничтожили 31 украинский беспилотник, в том числе один дрон – над Татарстаном.