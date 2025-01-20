Ограничения на полеты введены в аэропорту Нижнекамска

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Временные ограничения были введены на работу аэропорта Бегишево в Нижнекамске. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что ограничения ввели на прием и выпуск воздушных судов.

Ранее аналогичные ограничения были введены в казанском аэропорту. Экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимали все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

МЧС объявило в Татарстане режим опасности атаки беспилотников. Жителям региона рекомендовали по возможности оставаться дома и не подходить к окнам.