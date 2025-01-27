Воронежский губернатор Гусев: при попытке атаки ВСУ никто не пострадал

Фото: министерство обороны РФ

Никто не пострадал в результате ликвидации минувшей ночью 15 дронов над Воронежской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем телеграм-канале.

Кроме того, он уточнил, что не было выявлено никаких повреждений в двух городских округах и четырех районах, где были сбиты БПЛА. Гусев предупредил граждан, что не стоит подходить к лежащим беспилотникам или их обломкам. В случае их обнаружения глава региона посоветовал звонить по телефону 112.

Всего дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили за прошедшую ночь 32 украинских беспилотника над пятью российскими регионами. Так, 15 дронов сбили над Воронежской областью, 11 – над Белгородской областью, четыре – над Курской областью, а также еще по одному БПЛА над Орловской и Тверской областями.

Власти Тверской области сообщили, что в результате воздушной атаки никто из местных жителей не пострадал, разрушения не выявлены. В Воронежской области также обошлось без пострадавших и разрушений на земле.

