Силы ПВО сбили несколько беспилотников в Воронежской области

Фото: Министерство обороны РФ

Дежурные силы ПВО обнаружили и уничтожили несколько беспилотников на территории двух районов и одного городского округа Воронежской области. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Гусев.

Предварительно, пострадавших и разрушений на земле не выявлено. В области сохраняется режим опасности атаки БПЛА.

Ранее вражеский беспилотник был подавлен силами РЭБ над территорией Орловской области. В результате произошедшего также обошлось без пострадавших и каких-либо повреждений.

В ночь на 26 января дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 15 украинских БПЛА над тремя российскими регионами. Восемь беспилотников были сбиты над территорией Рязанской области, шесть – над Курской областью и один – над Белгородской.