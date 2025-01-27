Средства ПВО уничтожили за ночь 32 беспилотника над регионами РФ

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Дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили за прошедшую ночь 32 украинских беспилотника над пятью российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что 15 дронов сбили над Воронежской областью, 11 – над Белгородской областью, 4 – над Курской областью, а также еще по одному БПЛА над Орловской и Тверской областями.

Власти Тверской области сообщили, что в результате воздушной атаки никто из местных жителей не пострадал, разрушения не выявлены. В Воронежской области также обошлось без пострадавших и разрушений на земле.

Вечером 26 января украинский беспилотник сбили над центром Энергодара в Запорожской области. По информации властей города, детонация БПЛА произошла в небе. В результате случившегося разрушений и пострадавших нет.